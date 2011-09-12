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Ekonomi

Cari açık 7 ayda yüzde 112,9 arttı ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 13:42

-Cari açık 7 ayda yüzde 112,9 arttı ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,9 artarak, 50 milyar 662 milyon dolar oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 26 milyar 871 milyon dolar artış gösterdi. Geçen yılın ilk 7 ayında, cari açık 23 milyar 791 milyon dolar düzeyindeydi. Geçen yıl Temmuz'da 3 milyar 565 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5 milyar 319 milyon dolar açık meydana geldi. Cari işlemler açığının artmasında dış ticaret açığının 28 milyar 119 milyon dolar tutarında artarak 54 milyar 460 milyon dolara ulaşması etkili oldu.

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