

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayında cari açıktaki daralmanın hız kazanarak devam ettiğini ve cari açığın aylık bazda 1,2 milyar dolar ile son 34 aydaki en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan, 2012 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yılın sekiz ayında kaydedilen cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 18 milyar 128 milyon dolar azalarak 36 milyar 82 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, dış ticaret açığının 16 milyar 148 milyon dolar azalarak 45 milyar 191 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 1 milyar 476 milyon dolar artarak 13 milyar 138 milyon dolara ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 718 milyon dolar azalarak 4 milyar 853 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Cari açık 34 aydaki en düşük seviyede

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Ağustos ayında cari açıktaki daralmanın hız kazanarak devam ettiğini ve cari açığın aylık bazda 1,2 milyar dolar ile son 34 aydaki en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, ''Yıllık bazda ise 59 milyar dolara gerilemiştir. Bu başarı, Türk iş dünyasının, Avro Bölgesi'nde derinleşen borç krizine ve artan küresel belirsizliklere rağmen elde ettiği bir başarıdır'' dedi.