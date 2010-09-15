-CARİ AÇIK 24.2 MİLYAR DOLAR ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Türkiye'nin cari açığı Temmuz'da yüzde 630 artışla 3,4 milyar dolar, Ocak-Temmuz döneminde de yüzde 209 artışla 24,2 milyar dolar oldu. Buna göre, geçen yıl Temmuz ayında 471 milyon dolar olan cari açık yüzde 630 (yaklaşık 5 kat) artışla 3 milyar 438 milyon dolar, geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 7 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşen cari açık da yüzde 209 yükselişle yük 24 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin dış ticaret açığı da Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 26 milyar 251 milyon doları buldu. 2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı, 10 milyar 847 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin ödemeler dengesi bilançosunu açıkladı. Buna göre, Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla ihracat (FOB) gelirleri yüzde 13,4 artarak 64 milyar 407 milyon dolara ve bavul ticareti gelirleri de yüzde 8 artarak 2 milyar 958 milyon dolara yükseldi. Altın dahil ithalat (CIF) harcamaları ise yüzde 32,1 artışla, 99 milyar 338 milyon dolara ulaştı. Bunun yanı sıra parasal olmayan altın kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 80,9 azaldı ve 594 milyon dolar olarak gerçekleşti. -NET TURİZM GELİRLERİ GERİLEDİ- Ocak-Temmuz döneminde turizm gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,4 artarak, 10 milyar 43 milyon dolara yükseldi. Turizm giderlerindeki artış oranı ise yüzde 17,8 oldu ve 2 milyar 704 milyon dolar olarak hesaplandı. Bunun sonucunda söz konusu dönemde, net turizm gelirleri yüzde 0,2 artarak 7 milyar 339 milyon dolara yükseldi. Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi kalemi, 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 2010 yılının söz konusu döneminde 4 milyar 472 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yatırım geliri kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar, sırasıyla 1 milyar 362 milyon, 382 milyon ve 2 milyar 659 milyon dolar oldu. Finans hesaplarında, bir önceki yılın Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 590 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde de 24 milyar 761 milyon dolar tutarında net sermaye girişi gerçekleşti. -DOĞRUDAN YATIRIMLAR- Doğrudan yatırımlar kalemi altında, yurtdışında yerleşik kişilerin yurtiçinde yaptıkları net yatırımlar, yılın yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,2 azalışla 4 milyar 387 milyon dolar oldu. Alt kalemler itibariyle incelendiğinde, yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri net gayrimenkul alımlarının 2009 yılının aynı dönemine oranla yüzde 90,2 artarak, 1 milyar 725 milyon dolara ulaştığı gözlendi. Sonuç itibariyle doğrudan yatırımlar kaleminde bu yılın Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen net sermaye girişi, 2009 yılının aynı dönemine oranla yüzde 18,4 azaldı ve 3 milyar 344 milyon dolara geriledi. -PORTFÖY YATIRIMLARI- 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 873 milyon ABD doları net sermaye girişi olan portföy yatırımlarında, 2010 yılının aynı döneminde 10 milyar 809 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Yurtdışında yerleşik kişiler, hisse senedi piyasasında Temmuz ayında 571 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirerek, Ocak-Temmuz döneminde toplam 1 milyar 322 milyon dolar net alım yaptı. Öte yandan, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında bu yılın Temmuz ayında yapılan 2 milyar 401 milyon ABD doları tutarındaki net alımla birlikte Ocak-Temmuz 2010 döneminde yurtdışı yerleşik kişilerce toplam 6 milyar 939 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirildi. Kaynağı belirsiz giriş-çıkışı gösteren Net Hata Noksan Kaleminde Temmuz ayında 218 milyon dolar giriş oldu. Ocak-Temmuz döneminde de 531 milyon dolar çıkış oldu. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde ise 6 milyar 264 milyon dolar giriş gerçekleşmişti. 2009 ve 2010 yıllarında Temmuz ayı ile Ocak-Temmuz dönemleri itibariyle Türkiye'nin Ödemeler Dengesi Bilançosunun bazı kalemleri şöyle oldu: (milyon dolar) . 2010 2010 2009 . Temmuz Ocak-Temmuz Ocak-Temmuz . ------- ------------ ------------ CARİ İŞLEMLER HESABI -3.438 -24.230 -7.854 -DIŞ TİCARET DENGESİ -5.410 -26.251 -10.847 . İHRACAT FOB 9.777 66.315 56.962 . İTHALAT FOB -14.322 -92.874 -70.735 . PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) -797 594 3.118 -HİZMET DENGESİ (NET) 2.506 5.835 6.707 . TAŞIMACILIK 230 112 387 . TURİZM 2.527 7.339 7.322 . İNŞAAT HİZMETLERİ 38 458 655 . SİGORTA HİZMETLERİ -49 -338 -303 . FİNANSAL HİZMETLER -18 -148 -154 -GELİR DENGESİ (NET) -620 -4.472 -4.772 . YATIRIM GELİRİ DENGESİ -608 -4.403 -4.714 . Doğrudan Yatırımlar -220 -1.362 -1.512 . Portföy Yatırımları -141 -382 -28 . Diğer Yatırımlar -247 -2.659 -3.174 -CARİ TRANSFERLER 86 658 1.058 . GENEL HÜKÜMET 50 249 528 . DİĞER SEKTÖRLER 36 409 530 . İşçi Gelirleri 60 413 495 SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI 3.220 24.761 1.590 -SERMAYE HESABI 0 0 0 -FİNANS HESAPLARI 3.220 24.761 1.590 . DOĞRUDAN YATIRIMLAR 1.024 3.344 4.097 . PORTFÖY YATIRIMLARI 3.981 10.809 873 . DİĞER YATIRIMLAR -1.202 17.289 -6.759 NET HATA NOKSAN 218 -531 6.264