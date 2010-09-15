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Ekonomi

CARİ AÇIK 24 MİLYAR DOLARI AŞTI ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 13:28

-CARİ AÇIK 24 MİLYAR DOLARI AŞTI ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Türkiye'nin cari işlemler açığı, Ocak-Temmuz döneminde, 24 milyar 230 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde cari açık, 7 milyar 854 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, Türkiye'nin Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi bilançosunu açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında cari açık, 3 milyar 438 milyon dolar oldu. 2009 yılı Temmuz ayında cari açık, 471 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın Temmuz ayına göre yüzde 95,4 oranında artarak 5 milyar 410 milyon dolara ulaştı.

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