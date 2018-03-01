Cargill'den şeker fabrikaları açıklaması: İlgimiz yok

Nişasta bazlı şeker üretimi alanında faaliyetlerini sürdüren Cargill, Türkiye'deki 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi sürecine dahil olduğu iddialarını yalanlarak " Gerek kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, gerekse Şeker Kurumu'nun kapatılarak görevlerinin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredilmesi ile ilgili gelişmelere dair herhangi bir müzakereye dahil olmuş değiliz" denildi.

ABD'li Cargill şirketinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili devlet yetkilileriyle bir araya gelip özelleştirme programının seyrini planladığı iddia edilmişti.

Türkiye'deki faaliyetlerini 1960'lı yıllardan bu yana sürdüren dünya devi Cargill, dün bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Cargill tarafından yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde, kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili gündeme yönelik haberlerde Cargill'in adının anıldığını görmekteyiz. Gerek kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, gerekse Şeker Kurumu'nun kapatılarak görevlerinin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredilmesi ile ilgili gelişmelere dair herhangi bir müzakereye dahil olmuş değiliz. Tasarrufu tamamen kamu otoritesine ait olan bir kararda Cargill ya da bir başka özel sektör şirketinin etkisi olabileceğine dair iddialar karşısında şaşkınlık ve üzüntü duyuyoruz.

Cargill Türkiye, ülkemizde iç piyasa için nişasta bazlı şeker sektöründe faaliyet gösteren beş şirketten biri olup üretiminde Türk çiftçisi tarafından yetiştirilen, tamamen doğal, GDO'suz ve %100 yerli, Türk mısırı kullanmaktadır. Öte yandan Cargill Türkiye, ülkemizde gıda alanındaki geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca endüstriyel ve bioendüstriyel ürünler ile hayvan besleme alanında da faaliyet göstermekte; ülkemiz için yatırım yapmaya, değer yaratmaya ve istihdam sağlamaya devam etmektedir. Görüldüğü üzere şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında tamamen yanıltıcı bilgiler verilerek şirketimizin ticari itibarına zarar verilmeye çalışılmaktadır.

Adeta bir karalama kampanyasına dönüşen tüm bu asılsız ve dayanağı olmayan iddialar maalesef kamuoyunu yanıltmakta, gereksiz bir tedirginliğe sevk etmektedir. Cargill Türkiye'yi hedef alarak gündemi meşgul eden asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun değerli görüşlerine sunarız.