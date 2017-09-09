Caretta Caretta'ya kadın kaptan yardımı

Yaşar ANTER/FETHİYE(Muğla) (DHA)- FETHİYE\'ye bağlı Göçek Mahallesi açıklarında yaralı bulunan Caretta Caretta, denize atlayan yat kaptanı 38 yaşındaki İlknur Aşar tarafından kurtarıldı. Sırt kabuğunun çatladığı belirlenen Caretta Caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) teslim edildi.

Göçek\'teki Boynuz Koyu\'nda demirli bulunan kendisine ait 18 metrelik \'Bozyaka\' isimli tur teknesinin kaptanı, 2 çocuk annesi İlknur Aşar, bölgede yaralı bir Caretta Caretta gördü. Hemen denize atlayarak deniz kaplumbağasının yardıma giden Aşar, tekneden zodyak bot ile yardıma gelen yardımcısı ile birlikte hayvanı kurtardı. Tekneye çıkartılan Caretta Caretta, Göçek\'e götürerek DEKAMER yetkililerine teslim edildi. Yaklaşık 70 santim uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığındaki deniz kampumbağası tedaviye alındı. Caretta Caretta\'nın sırt kabuğunun çatladığı belirlendi. Kaptan İlknur Aşar, şunları anlattı:

\"Dalyan\'dan gelen ekibin ilk tespitine göre, Caretta Caretta\'nın kuyruğa yakın üst tarafında ciddi çatlak oluşmuş. Deniz kaplumbağasının bu çatlaktan hava aldığı ve beslenmek için dibe batamadığı değerlendiriliyor. Ona muhtemelen hızlı bir deniz aracı çarpmış. Yıllardır bu denizlerde kaplumbağalarla birlikte yüzdüm ve hiçbir tehlikeli davranışlarını görmedim. Buraya doğayı ve doğada yaşayan her türlü canlıyı sevenler gelsin.\"

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