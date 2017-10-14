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Caretta Caretta 7 ay sonra denizle buluştu

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) 7 aylık tedavisi tamamlanan Şenol Lalovic isimli caretta caretta, denize bırakıldı

14 Ekim 2017 14:33

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi\'nde (DEKAMER) 7 aylık tedavisi tamamlanan Şenol Lalovic isimli caretta caretta, denize bırakıldı.
İztuzu Plajı Boğazağzı Mevkii\'nde elle beslendiği için yaklaştığı tekne pervanesi ile yaralanan onu bulan kişinin isminin verildiği \'Şenol Lalovic\' isimli Caretta Caretta, DEKAMER\'deki 7 aylık tedavi ardından iyileşti. Caretta Caretta, cinsi 55 kiloağırlığında ve 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek deniz kaplumbağası denize bırakıldı. İztuzu sahilinde düzenlenen törene Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Kaymakam Oktay Erdoğan, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Lenad Lalovic, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.
DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Yakup Kaska, kaplumbağanın merkezde yaklaşık 7 ay tedavi gördüğünü söyledi. Prof.Dr. Kaska, şöyle konuştu:
\"Bölgemizde insanların yaptığı bazı faaliyetler kaplumbağalara zarar verebiliyor. Eğer kaplumbağaları elimizle beslersek, bu kaplumbağalar teknelerin etrafına insanlar tarafından beslenmeye alışıyor. Teknelerin pervaneleri tarafından yaralanabiliyor. Bu kaplumbağamızın tedavisini tamamlayarak şu an doğal ortamına tekrar bıraktık. İnsanların kaplumbağaları elle beslememeleri, tekne pervanelerinden kaynaklanan yaralanmaların önüne geçmek için kaplumbağaları doğal beslenme sürecine terk etmeleri gerekiyor. \'Kaplumbağalar ısırdı\' haberlerini duymak istemiyorsak kış döneminde onları rahat bırakmalıyız. Kaplumbağaların kendilerinin beslenmesi ve doğal yaşamlarına devam etmesi gerekir. Yaralı kaplumbağalara genelde onu bulan insanların ismini veriyoruz. Bugün bir ayrıcalık yaparak bulan kişi Şenol Mezlek\'in ismi ile Dünya Güreş Birliği Başkanı Lenad Lalovic\'in soyismini de bu kaplumbağamıza verdik. Yani \'Şenol Lalovic\' isimli caretta caretta denizle buluştu. Kaplumbağalar da uluslararası bir canlı.\"
Yetkililer tarafından denize bırakılan Caretta Caretta\'nın suyla buluşma anı, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası\'na katılan sporcular ve plajda bulunan turistler tarafından ilgiyle izlendi.

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