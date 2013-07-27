Cardozo için kritik 24 saat

Fenerbahçeli yönetici Abdullah Kiğılı, Cardozo transferi için Benfica'ya son tekliflerini yaptıklarını ve beklemeye çekildiklerini belirtirtti. Görüşmelerden olumsuz sonuç çıkması halinde Cardozo defteri kapanacak.



NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiğılı, Paraguaylı futbolcu için kulübü Benfica'ya son tekliflerini yaptıklarını ve beklemeye çekildiklerini dile getirdi. Bu transferin 24 saat içinde sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Kiğılı, aksi bir sonuç çıkması halinde Cardozo defterinin tamamen kapanacağını ve rotayı başka isimlere çevireceklerini söyledi.

Öte yandan Portekiz spor basının önde gelen gazetelerinden Abola’da yer alan habere göre, Rus ekibi Spartak Moskova Paraguaylı golcüyü renklerine katmak istiyor.

Moskova ekibinin başındaki Valery Karpin'in, hücum hattını güçlendirmek istediği, ilk hedefinin de Benfica'nın gözden çıkardığı Cardozo olduğu iddia ediliyor.

Haberde golcü futbolcuyla ilgilendiği belirtilen bir diğer ekip de Napoli. İtalyan ekibinin, Porto'nun Jackson Martinez'i bırakmaya yanaşmaması üzerine ibreyi Cardozo'ya çevireceği iddia ediliyor.