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Spor

Cardozo atmaya, Trabzonspor kazanmaya devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup etti

31 Ocak 2015 00:06

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yendi.

19. dakikada, Musa Nizam'ın soldan ortasında Sefa Yılmaz, topu Mehmet Ekici'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanının hemen dışından yerden şutunda kaleci Gökhan Değirmenci, topu iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada, Trabzonspor ilk golünü buldu. Mehmet Ekici'nin yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Gökhan Değirmenci'nin sağ üst köşesinden filelerle buluştu: 1-0

25. dakikada, Drenthe'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada, orta alanda Yasin Pehlivan ile ikili mücadelede çarpışan Salih Dursun, göğsüne aldığı darbeyle yerde kaldı. Bordo-mavili futbolcu, ambulansla hastaneye götürülürken yerini Mustafa Akbaş'a bıraktı.

30. dakikada, Drenthe'nin ara pasında kaleci Hakan Arıkan ile karşı karşıya kalan Edinho'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

45+1. dakikada, bordo-mavililer farkı 2'ye çıkardı. Bosingwa'nın sağdan ortasında, yakın mesafede uygun durumdaki Cardozo, altı pas çizgisi üzerinden kafa vuruşuyla topu kaleci Gökhan Değirmenci'nin sağından ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada, Kayseri ekibi farkı 1'e indirdi. Barış Memiş'in soldan ortasında altı pas çizgisi üzerinde Anıl Karaer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

TRABZONSPOR: 2 - SAİ KAYSERİ ERCİYESSPOR: 1

Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay

Trabzonspor: Hakan Arıkan, Salih Dursun (Dk. 31 Mustafa Akbaş), Bosingwa, Aykut Demir, Musa Nizam, Fatih Atik (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Özer Hurmacı, Mehmet Ekici (Dk. 68 Soner Aydoğdu), Sefa Yılmaz, Erkan Zengin, Cardozo

SAİ Kayseri Erciyesspor: Gökhan Değirmenci, Cenk Ahmet Alkılıç, Caner Osmanpaşa, Anıl Karaer, Emre Öztürk, Yasin Pehlivan (Dk. 81 Vleminckx), Mehmet Akgün (Dk. 76 Murat Yıldırım), Barış Memiş, Drenthe, Edinho, Necati Ateş (Dk. 67 Serdar Gürler)

Goller: Dk. 22 Mehmet Ekici, Dk. 45+1 Cardozo (Trabzonspor), Dk. 56 Anıl Karaer (Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Edinho (Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Bosingwa, Dk 56 Mustafa Akbaş, Dk. 57 Musa Nizam, Dk. 70 Fatih Atik, Dk. 84 Cardozo, Dk. 90+4 Ferhat Yazgan (Trabzonspor), Dk. 73 Yasin Pehlivan (Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor)

 

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