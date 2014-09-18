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Spor

Cardiff City'nin menajer adayı Tugay Kerimoğlu

Galatasaray'da Mancini'nin istifası sonrası 'yardımcı antrenörlük' görevinden ayrılan Tugay Kerimoğlu'nun, İngiliz ekibi Cardiff City'nin menejer adayları arasında yer aldığı iddia edildi

18 Eylül 2014 23:33

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Solskjaer’den boşalan menajerlik görevi için adı geçen isimler arasında Tugay Kerimoğlu'nun da bulunduğu iddia edildi. 

Daily Mail gazetesi, Tugay Kerimoğlu'nun Cardiff City menajeri olarak Ada'ya dönmek istediğini yazdı. Gazeteye göre Kerimoğlu takımın başına geçme isteğini Cardiff City yönetimine de iletti. 44 yaşındaki eski milli futbolcu oyunculuk kariyerinde 2 yıl Glasgow Rangers forması giydikten sonra o dönemde Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers'a transfer olmuştu. Tugay, 9 yıl formasını giydiği Blackburn Rovers'a kulüp tarihinin unutulmaz oyuncularından biri olarak veda etmişti.

Daily Mail, İngiltere'de çok sevilen ve büyük ada deneyimi bulunan Tugay Kerimoğlu'nun Cardiff City'nin menajeri olma yolunda şansı bulunduğunu öne sürdü. Cardiff City, Ole Gunnar Soljskjaer'den boşalan menajerlik koltuğu için Dundee United Menajeri Paul Hartley'nin yanı sıra, sezon öncesi sürpriz şekilde Crystal Palace ile yollarını ayıran Tony Pulis ile de ilgileniyor.
Soljskjaer, geçen sezonun ortasında Malky Maccay'ın yerine Cardiff City'nin menajeri olmuş; ancak kulübü Premier Lig'de tutmayı başaramamıştı.

 

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