IŞİD, Cerablus'tan Karkamış'a havan topu mermisi attı

IŞİD kontrolündeki Suriye'nin Cerablus kentinden atılan hava topu Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Saldırı üzerine sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri sınırda teyakkuza geçerek havanların atıldığı bölgeye obüslerle karşılık verdi. Bölgedeki kaynaklardan gelen bilgilerde, 11 IŞİD'li öldürüldüğü iddia edildi. Valilik, IŞİD'in hedef aldığı Karkamış'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi

Bölgedeki kaynaklar, "Top atışı ile dövülen mevzilerde 11 IŞİD militanının öldürüldüğünü" söyledi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Köprübatı Hudut Karakolu Fırat Nehri yakınındaki ada bölgesinin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ile tehlikelerden bertaraf etmek amacıyla, Köprübatı Hudut Karakolu Fırat Nehri yakınındaki ada bölgesinin, 29 Nisan 2016 günü saat 13.00'ten başlayıp 13 Mayıs 2016 günü saat 13.00'te bitecek şekilde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, 29 Nisan-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ile insan giriş çıkışının kontrolünün gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirleri uygulamalarının İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı kaydedildi.

Toplam 5 havan mermisi

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Suriye'nin Cerablus şehrine bağlı Elvaniye köyünden saat 11.00 civarında, Karkamış ilçesi sınırındaki Türkyurdu Mahallesi'ne 5 havan mermisi atıldığını söyledi.

Bir havan topu Fırtına obüsüne isabet etti

Mermilerden 3'ünün boş araziye düştüğünü belirten Yerlikaya, "Hudut karakolu yakınına düşen mermilerden biri sınır hattındaki Fırtına obüsüne isabet etti. Obüste hafif hasar oluştu, ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından DAEŞ mevzileri Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı" dedi.

Türkyurdu Sınır Karakolu'na isabet eden havan mermilerinin ardından karakol çatısında yangın çıktı.Habertürk'ün haberine göre bazı askerlerin yaralandığı ve ambulanslarla Gaziantep ve Nizip'e sevk edildiği öğrenildi,

Türkyurdu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aksoy, "Ben olay yerine 300 metre mesafedeyim. Kimseyi bölgeye yaklaştırmıyorlar. Ancak bulunduğumuz yerden karakolun çatısının halen yandığını görebiliyoruz. Karşılıklı atışlar devam ediyor" dedi.



Öte yandan olaydan sonra Türkyurdu Mahallesi'nin boşaltılmaya başlandığı belirtildi. Tarafların birbirlerine karşılıklı ateşi sürdürdüğü öğrenildi.