'Çapulcular'la görüşmeler başladı, Topbaş Gezi Parkı'nda talepleri aldı

Başbakan Erdoğan’ın yurda dönmesiyle birlikte Hükümet yetkilileri Gezi eylemleriyle ilgili çözüm görüşmelerine başladı. Dün sabah itibariyle kimi Bakanlar Taksim eylemlerinde bulunan kurum ve kuruluşlardan temsilcileri çağırarak tek tek veya gruplar halinde görüşmelere başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da iştirak ettiği görüşmede temsilcilere daha çok gelişmelerle ilgili ne düşünüldüğü soruldu. Görüşmeye katılanlardan aldığımız bilgilere göre hükümet yetkilileri nihai çözüm toplantıları için bilgi topluyor.



Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yapılmaması için mücadele eden mimar, şehir plancıları, akademiysen ve esnaftan oluşan Taksim Platformu üyeleri projenin yapılmaması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş’tan randevu talebinde bulunmuş ancak randevu alamamıştı.

Platformun Taksim’i yayalaştırılma projesi ve Topçu Kışlası’nın yapılmaması için verdiği uzun uğraşlara rağmen yayalaştırma projesi başlatıldı. Ancak Topçu Kışlası için 29 Mayıs'ta Gezi Parkı’na ilk kazmanın vurulmasından sonra olayın boyutu değişmeye, projeyi istemeyenlerin sayısı ise binlere ve yüz binlere çıkmaya başladı.

Dünyanın da şaşkın ve kaygıyla izlediği olaylar hafta içi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bülent Arınç’ı Köşk’e çağırmasıyla boyut değiştirmeye başladı. Ardından başlayan süreç şöyle: Gezi eylemleriyle ilgili hafta içi Cumhurbaşkanı Taksim Platformu’ndan bir heyeti kabul ederek görüştü.

Başbakan Tayyip Erdoğan yurtdışında olduğu için Gül talimat verdi ve Başbakan Vekili Bülent Arınç da platform üyeleriyle görüşme yaptı. Ardından Erdoğan yurda döndü ve Hükümet yetkilileri görüşmelere başladı.

Bu insanlar ne düşünüyor

Hüseyin İstemil'in Taraf'taki haberine göre, görüşmelere katılan bir platform temsilcisi şunları söyledi:

“Şu anda İstanbul’da bakanların görevlendirilmesiyle ve Kadir Topbaş’ın da iştirakiyle görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Birçok bakanla görüştük. Görüşmeyi gerçekleştiren bakanlar arasında Başbakan Yardımcısı düzeyinde kimse yok. ‘Bu gelişmeler hakkında neler yapılabilir? Ne düşünüyorsunuz’ konusunda fikirlerimiz soruldu ve notlar alındı. Ne olduğunu onlar da bizim kadar biliyor. Ama yine de daha çok anlamaya dönük görüşmeler gerçekleştiriyorlar, anlamaya çalışıyorlar.





Bülent Arınç talepleri almıştı

Taksim Platformu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la gerçekleştirdiği görüşmelerinden şu taleplerini sıralamışlardı:



» Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmalı.

» Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılmasına ilişkin girişimler durdurulmalı.

» Şiddetin sorumluları olan başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmalı.

» Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmalı.

» Gözaltına alınanlar koşulsuz derhal serbest bırakılmalı.

» Başta Taksim Meydanı olmak üzere meydanlar toplantı, gösteri, eylemlere açılmalı.

» İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalı.