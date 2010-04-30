T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çapkın'dan 1 Mayıs teftişi

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yarınki 1 Mayıs kutlamaları öncesi emniyet tedbirlerini yerinde denetledi.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yarınki 1 Mayıs kutlamaları öncesi emniyet tedbirlerini yerinde denetledi. Çapkın, "Polisler de emekçidir. 1 Mayıs şölen havasında geçecek" dedi. 

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, geceyarısına doğru Taksim Meydanı'na giderek yardımcılarından bilgi aldı. Güvenlik tedbirlerinin sendikalarla birlikte alınacağını söyleyen Çapkın, provakasyon kelimesini telaffuz bile etmek istemediğini söyledi. Önlemler çerçevesinde Taksim Meydanı'ndaki Atatatürk heykeli çevresindeki çakıllar temizlendi.

Tarlabaşı bulvarına ve Taksim'e çıkan ara sokaklar bariyerlerle kapatıldı. Yarın kutlama alanlarında 22 bin 500 polis görev yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24