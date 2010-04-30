Çapkın'dan 1 Mayıs teftişi

T24 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yarınki 1 Mayıs kutlamaları öncesi emniyet tedbirlerini yerinde denetledi. Çapkın, "Polisler de emekçidir. 1 Mayıs şölen havasında geçecek" dedi.



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, geceyarısına doğru Taksim Meydanı'na giderek yardımcılarından bilgi aldı. Güvenlik tedbirlerinin sendikalarla birlikte alınacağını söyleyen Çapkın, provakasyon kelimesini telaffuz bile etmek istemediğini söyledi. Önlemler çerçevesinde Taksim Meydanı'ndaki Atatatürk heykeli çevresindeki çakıllar temizlendi.



Tarlabaşı bulvarına ve Taksim'e çıkan ara sokaklar bariyerlerle kapatıldı. Yarın kutlama alanlarında 22 bin 500 polis görev yapacak.



