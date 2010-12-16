Çapkın'a soruşturma açılacak mı?

T24- Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan’ı protesto ederken hamile eylemciye vurarak bebeğini düşürmesine neden olan polisin peşine düştü. Emniyetten isim ve görüntü isteyen savcılık, Adalet Bakanlığı’ndan Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı soruşturmak için izin istedi.

İstanbul Dolmabahçe’de 4 Aralık’ta Başbakan Erdoğan’ın rektörlerle buluşmasını protesto için eylem yapan gençlere polisin müdahalesi sert olmuştu. Polisin biber gazı ve coplarla müdahale ettiği Kabataş’taki grubun içinde yer alan 19 yaşındaki E.Ö., polis dayağı sonucu 6 haftalık bebeğini kaybetmişti.

Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö.’nün bebeğini kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, E.Ö.’yü darp eden polislerin teşhisinin yapılabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden o gün o noktada görevli polislerin listesini ve polis kamerası görüntülerini istedi. RTÜK’e de yazı gönderen savcılık, olayı takip eden TV kanallarının görüntülerini talep etti. Savcılık ayrıca Adalet Bakanlığı’na bir yazı göndererek İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile Beyoğlu Emniyet Müdürü Osman Yıldırım hakkında soruşturma başlatmak için izin istedi.



Hastane kayıtlarına göre , E.Ö.’nün olay günü saat 14.00’te hastaneye gittiği, 6 haftalık hamile olduğu ve saat 19.00’da kürtaja alındığı kaydedilmişti. E.Ö.’nün ilk muayene raporunda, “Şahsın yapılan muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı” ifadesi yer alıyordu. Dr. Fatma Gencer’in kaşesini taşıyan rapor, eylemin yapıldığı 4 Aralık 2010’da saat 14.14’te düzenlenmişti. Protesto gösterisinden yaklaşık 3 saat sonra hazırlanmıştı. E.Ö’nün 4 saat sonra tekrar muayene edilmek üzere müşahedeye alındığı da yine hastane raporunda yer alıyordu.

Öğrenciler şikayetçi oldu





Başbakan Erdoğan’ın rektörlerle yaptığı toplantıyı protesto etmek için İstanbul’a giderken Kurtköy’de durdurulan bir grup öğrenci, polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde öğrenciler adına açıklama yapan Umut Tektürk “Polis tarafından ciddi şiddet gördük. Bunun adına işkence diyoruz. Gözaltına alındık, gözaltında da dayak yemeye devam ettik. Bize yapılan haksızlıkların hesabını hukuki anlamda da sorabilmek için tsuç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.





Yumurta atan öğrenciden destek







Öğrencilerin basın açıklamasına Devlet Bakanı Egemen Bağış’a Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde katıldığı konferansın ardından yumurta attığı iddiasıyla hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açılan öğrenci Nihal Çarıkçı (21) da destek verdi. Çarıkçı’nın avukatı Ender Büyükçulha, müvekkilinin “yumurta atmadığını ancak grup içinde yer alarak sözlü protestoda bulunduğunu, elinde yumurta olsaydı kendisinin de atacağını, bunun anayasal bir hak olduğunu açık yüreklilikle söylediğini” kaydetti.