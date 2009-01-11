Çapkına kriz darbesi

Geçtiğimiz aylar boyunca pek çok sektörü etkileyen mali kriz, sonunda evlilik dışı ilişkileri de vurdu. Evli olmasına rağmen sevgilileri olan zengin iş adamları, artık ilişkilerinde fazla bonkör davranamıyor.



Evlilik dışı ilişkileri olanların ilk olarak kestiği harcamalar ise pahalı ve gösterişli hediyeler. Yapılan anketlere göre küresel krizin ardından işadamları ellerini ceplerine daha az atıyorlar. Sevgililerine hediye almayı azaltan işadamları, ayrıca düzenli olarak verdikleri harçlıkları da kesiyorlar.



Ankete katılan ve evlilik dışı ilişkileri olan milyonerlerin dörtte üçü, sevgililerine aldıkları hediyeler için daha az para harcamaya başladıklarını söylerken, yüzde 82’si ise düzenli olarak verdikleri harçlıkları kesmeyi planladıklarını açıkladı.



20 milyon dolar harcıyorlar



Özel varlık araştırma şirketi Prince & Associates başkanı Russ Alan Prince, zengin insanların gereksiz harcamalarını kesmeye başladıklarını belirterek, sevgililerinin de bu hesaplamanın içinde yer aldıklarını söyledi. Ankete göre, evli olan ve uzatmalı sevgilileri olan 191 evli çift en az 20 milyon dolar harcıyor.



Prince ayrıca sevgililer uğruna yapılan harcamaların azalmasıyla beraber, ilişkilerin büyüsünün bozulduğunu ve tarafların ilişkilerin bitirmeye gönüllü hale geldiklerini belirti.



Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu da evlilik dışı ilişkileri olan başarılı iş kadınlarının, sevgililerine daha fazla önem verdikleri. Anketlere göre bunun nedeni ise ekonominin bozulması ve kadınların çalışma hayatlarının gittikçe zorlaşması.



Ankete katılan kadınların sadece yüzde yirmiye yakını sevgililerine olan harcamalarını azalttıklarını belirttirtti. Katılımcıların yarısından fazlası ise sevgilileri uğruna para harcamaya devam ettiklerini söyledi.



Akademisyen Susan Shapiro Barash ise “Kadınlara göre sevgilileri ekonomik kriz ya da paradan daha önemli, çünkü o olmadan hayatlarının geri kalan kısmı çok sıkıntılı.” dedi.

