-ÇAPKIN: ''YILMAZER'E YENİ GÖREV RUTİN UYGULAMA'' İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'e yeni görev verilmesinin rutin bir uygulama olduğunu söyledi. Emniyet Müdürü Çapkın, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde bulunan makamına girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in tanık koruma ve bomba imhadan sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı görevine getirilmesiyle ilgili soru üzerine Çapkın, ''Yapılan rutin bir uygulamadır'' dedi. Çapkın, ayrıca, talepleri üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının 18 Mart Cuma günü oynanmasına karar verdiğini belirterek, ''Bildiğiniz gibi 20 Mart Pazar günü Nevruz kutlamaları var. Kutlamalar bazen ertesi güne de uzayabiliyor. Güvenlik gerekçesiyle maçın cuma günü oynanmasını istedik'' diye konuştu.