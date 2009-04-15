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Dünya

Çapkın Silvio deprem bölgesinde de coştu

Çapkınlığıyla tanınan, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, depremin yerle bir ettiği L'Aquila kentinde bile boş durmadı

15 Nisan 2009 03:00

Çapkınlığıyla tanınan, hatta karısıyla bu nedenle boşanma noktasına gelip kamuoyu önünde özür dileyen İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi yine boş durmadı. Geçen hafta depremle sarsılan L'Aquila kentinde kurulu çadırları gezerken espri anlayışının ve çapkınlığının bir örneğini daha sergiledi.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Berlusconi, 200'den fazla kişinin öldüğü deprem bölgesinde görevli kadın doktora, "Senin tarafından hayata döndürülmeye itirazım olmaz" dedi.

Berlusconi'nin espri yaptığı doktor Fabiola Carrieri ise bu durumu taciz edici bulmadığını, aksine Başbakan'ın espri yaparak insanları bu kriz ortamından uzaklaştırmaya çalıştığını düşündüğünü ifade etti.

Berlusconi geçen hafta da depremde evleri yıkılan ya da oturulmaz hale gelince çadırlara yerleştirilen felaketzedeleri, "Farz edin ki hafta sonunu kampta geçiriyorsunuz..." diyerek 'teselli etmiş' ancak bu, tepki çeken bir gaf olarak kayıtlara geçmişti. 

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