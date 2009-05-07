Çapkın rahip kızdırdı!

ABD'nin popüler rahiplerinden birinin plajda bikinili bir kızla çekilen fotoğrafları, Katolik camiası büyük tepki gösterdi.



Peder Alberto Cutie'nin ABD'nin Miami kentinin en ünlü plajlarından birinde bikinili genç kızla sarmaş dolaş fotoğrafları, İspanyol TVNotas dergisi tarafından yayımlanırken, durumu yalanlamayan Peder Cutie, bir özür mektubu yayımladı ve "Tanrı'ya bağlılığının devam ettiğini" söyledi.



Bununla birlikte Peder Cutie'nin Miami piskoposluğu tarafından çağrıldığı, bundan böyle San Francisco'daki kilisede ayin yönetemeyeceğinin kendisine bildirildiği kaydedildi.



Peder Cutie, bekarlık yemini ettiğini söyleyen Miami Piskoposu John Favalora da, "Tanrının yardımıyla bütün rahiplerin ettikleri yemini tutmaları gerektiğini" kaydetti.



Pederin açık saçık görüntülerinin de bulunduğu bir video kasetin olduğu, yerel televizyon kanallarının, kaset için binlerce dolar teklif edildiği belirtiliyor.



Porto Ricolu anne-babadan dünyaya gelen medyatik Peder, din adamlarına bekarlığın dayatılmasını açıkça eleştirmesiyle de tanınıyor.



