-ÇAPKIN: HERHANGİ BİR GERİLİM YOK İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Taksim Meydanı'nda incelemelerde bulunarak, şu ana kadar herhangi bir gerilim olmadığını ve her şeyin iyi gittiğini belirterek, gösteri alanında olmayacaklarını, çevrede ve hakim yerlerde olacaklarını söyledi. Taksim Meydanı'nda, diğer emniyet yetkilileriyle birlikte inceleme yapan ve alınan önlemleri denetleyen Çapkın, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün şölen şeklinde hep birlikte kutlanacağını ifade ederek, kutlama programına ilişkin her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Miting alanındaki yerleşimleri, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının yapacağını vurgulayan Çapkın, ''Biz çevrede olacağız, çok görünmeyeceğiz, ama her yerde olacağız. Dağılım için de her türlü güvenlik tedbirini aldık. Şölen şeklinde, iyi bir bayramın, geçen yıl ki gibi en iyi şekilde kutlanacağına inanıyoruz. Ben şimdiden bütün işçilerin, emek ve dayanışma gününü kutluyorum'' dedi. Çapkın, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk oldu mu?'' şeklindeki soruya da, ''Herhangi bir gerilim yok, her şey iyi gidiyor'' diye yanıtladı. ''Polis gösteri alanına girecek mi?'' soru üzerine de Çapkın, ''gösteri alanında olmayacağız. Çevrede olacağız, hakim yerlerde olacağız. Dağılım sırasında yine aynı şekilde çok görünmeyeceğiz. Çok görüntü vermeyeceğiz'' diye yanıt verdi. Çapkın, ''Anıta herhangi bir şey asmak yasaklandı mı'' soruya da, ''Yasaklanmadı. Ona arkadaşlarımız bakıyor. Herhangi bir şey yok'' yanıtı verdi.