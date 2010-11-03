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ÇAPKIN: EYLEMCİ TEK, İKİNCİ BİR KİŞİ YOK İSTANBUL (A.A) 

03 Kasım 2010 15:18

-ÇAPKIN: EYLEMCİ TEK, İKİNCİ BİR KİŞİ YOK İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Taksim'deki terörist saldırıyla ilgili olarak, ''Eylemci tek, ikinci bir kişi yok'' dedi. Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı ziyaret etti. Orgeneral Balanlı, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde Çapkın tarafından tören mangasıyla karşılandı. Çapkın ile makamında yaklaşık bir saat görüşen Orgeneral Balanlı, daha sonra tören mangasıyla uğurlandı. Orgeneral Bilgin Balanlı'yı uğurladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çapkın, bugün Taksim'deki terörist saldırıya ilişkin bazı gazetelerde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çapkın, ''Eylemci tek, ikinci bir kişi yok. Eylemi tek başına yapmış. Olayla ilgili yakınlarının da aralarında bulunduğu bazı kişilerin ifadesine başvuruldu. Gözaltında kimse yok. Soruşturmamız devam ediyor'' dedi.

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