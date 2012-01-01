-Çapkın: 22 taciz olayına el koyduk İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul'da çeşitli noktalarda yapılan yılbaşı kutlamalarında, polisin 22 taciz olayına el koyduğunu bildirdi. Çapkın, Atatürk Havalimanında, basın mensuplarının İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bu yıl meydana gelen olaylarda geçen yıla göre önemli ölçüde azalma görüldüğünü kaydeden Çapkın, şöyle dedi. ''Yılbaşı gecesinde 22 taciz olayına el koyduk. Bunların 17'sinin şikayetçileri var. Geçen sene 68 taciz olayı olmuştu. 11'inin şikayetçisi vardı ve tutuklanmıştı. Bu yıl her yerde vardık ve önemli tedbirler aldık. Ayrıca bir gasp ve kapkaç olayı oldu. Her ikisinin sanıkları da suçüstü yakalandı.'' Çapkın, alınan tedbirlerin ve basının konuya gösterdiği duyarlılığın olay sayısının önceki yıllara göre azalmasında önemli rol oynadığını belirterek, ''Son yılların en huzurlu yılbaşı kutlamaları gerçekleşti. Bundan sonra bu tür olayların daha da azalacağına, belki hiç olmayacağına inanıyorum'' diye konuştu.