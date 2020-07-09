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Ekonomi

Capital Economics: Turizmdeki çöküş Türkiye'nin büyümesini 2-3 puan düşürecek

09 Temmuz 2020 16:25

Ekonomik araştırma kuruluşu Capital Economics, Türkiye’nin turizmdeki düşüşün ekonomiye en ağır darbe vuracağı ülkeler arasında olduğu değerlendirmesini yaptı. Birleşmiş Milletler’in 2020’de dünya genelinde turist sayısının yüzde 60-80 düşeceği öngörüsünü temel alan Capital Economics, bu durumun Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasını (GSYH) yüzde 2-3 oranında negatif etkileyeceğini belirtti.

Turizmdeki azalmadan Avrupa’da en kötü etkilenecek ülke ise Hırvatistan. Toplam 4 milyon nüfusuna karşılık her yıl yaklaşık 16 milyon turisti ağırlayan Hırvatistan’ın GSYH’sı turizmdeki duruştan yüzde 8 negatif etkilenecek.

Turizm, doğrudan ve dolaylı etkileriyle Hırvatistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. Capital Economics’e göre turizm Türkiye’de ise doğrudan ve dolaylı sektörlerle GSYH’ya yüzde 10’dan fazla katkı yapıyor.

 

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