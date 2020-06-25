Capital Economics: Merkez Bankası'nın faiz kararı ekonomistleri şaşırttı; enflasyon endişesi artmış olmalı

Uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics, Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25’te tutmasının ekonomistler için sürpriz olduğunu belirterek, Bloomberg’in yaptığı ankete katılan 20 kurumdan 18’inin indirim beklentisi dile getirmiş olduğuna dikkat çekti. Faizi sabit tutma kararının Mayıs ayında fiyat artışlarının hızlanmasından kaynaklandığını savunan Capital Economics, Nisan ayında yüzde 10.9 olan yıllık enflasyonun Mayıs’ta yüzde 11.4’e yükseldiğini hatırlattı. Capital Economics, emtia fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan yükselişin de enflasyon beklentilerine dair endişeleri artırmış olabileceğini ifade etti.



Politik gerginlik para piyasalarında oynaklık yaratır

Türkiye ekonomisinde salgın sonrasında yaşanan hızlı canlanmanın enflasyonist etkilerinin göz önüne alındığını da tahmin eden kuruluş, “Bu koşullarda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekonomiyi canlandırmaya yönelik yeni bir parasal uyarıcıya ihtiyaç olmadığını düşünmüş olabilir” dedi.

Mayıs ayı başında TL’nin dolar karşısında yaşadığı hızlı değer kaybının da dikkate alındığını savunan Capital Economics, ekonomik dinamiklerin yeni bir faiz indirimine izin vermediğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu yapması için Banka’yı zorlayabileceğini öne sürdü.

Türkiye’nin yüksek kısa vadeli dış borcunun TL’yi risklere açık konumda tuttuğunu da savunan kuruluş, Amerika’yla gerilim türünden yeni bir politik krizin para piyasalarında yeni bir oynaklığa yol açabileceği uyarısında bulundu...