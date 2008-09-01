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Spor

Capello'dan milli sürpriz

2010 Dünya Kupası yolunda ilk sınavını verecek olan İngilter Milli Takımı'na sürpriz bir şekilde Jimmy Bullard çağrıldı.

01 Eylül 2008 03:00



İngiltere'nin teknik direktörü Fabio Capello Andorra ve Hırvatistan'la oynayacakları 2010 Dünya Kupası elemeleri kadrosuna Fulham'ın orta saha oyuncusu Jimmy Bullard'ı çağırdı.

İngiltere'de Gerrard'ın, Carrick'in ve Hargreaves'ın yokluğunda, orta sahada çalışkan ve top çalabilen bir orta sahaya ihtiyaç olduğu için 29 yaşındaki Bullard, sürpriz bir şekilde kadroya çağrıldı. Bullard, oynaması halinde İngiltere formasını ilk defa giymiş olacak.

Michael Owen ve Peter Crouch kadroya dahil edilmezken, bir diğer eski Liverpoollu Emile Heskey, 23 kişiden birisi oldu.

İngiltere'nin 23 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kale: David James (Portsmouth), Rob Green (West Ham United), Paul Robinson (Blackburn Rovers)

Savunma: Wayne Bridge (Chelsea), Wes Brown (Manchester United), Ashley Cole (Chelsea), Rio Ferdinand (Manchester United), Glen Johnson (Portsmouth), John Terry (Chelsea), Joleon Lescott (Everton), Matthew Upson (West Ham United)

Orta saha: Gareth Barry (Aston Villa), Jimmy Bullard (Fulham), Jermaine Jenas (Tottenham Hotspur), Joe Cole (Chelsea), David Bentley (Tottenham Hotspur), Frank Lampard (Chelsea), Stewart Downing (Middlesbrough), David Beckham (LA Galaxy)

Forvet: Wayne Rooney (Manchester United), Jermain Defoe (Portsmouth), Theo Walcott (Arsenal), Emile Heskey (Wigan Athletic)

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