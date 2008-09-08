Capello: Cole taktiği yanlış anladı

Baskıyla uğraşan bir diğer büyük de İngiltere. İngilizler Andorra’yı deplasmanda güç bela 2-0 yenerken çarşamba günkü Hırvatistan maçı öncesi iyi sinyaller vermedi.



Menajer Fabio Capello kendine güvenli konuşsa da oyuncularıyla henüz iyi bir bağ kurmuş değil. Capello oyuna ikinci yarıda giren ve iki gol atan Joe Cole’un taktiklerini yanlış anladığını açıklarken Chelseali futbolcu İtalyan hocanın dediklerini yaptığını söyledi.



Elemelerin açılışında gözler yeni hocalardaydı. Giovanni Trapattoni’nin İrlanda’sı Gürcistan’ı 2-1, Carlos Queiroz’un Portekiz’i Malta’yı 4-0’la geçti. Gecenin en büyük sürprizi Romanya’nın evinde Litvanya’dan 3-0 gibi bir skorla fark yemesiydi.