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Spor

Capello bırakmıyormuş

Fabio Capello, 2010 Dünya Kupası Finalleri'nden sonra görevi bırakacağı şeklinde İtalyan basınında çıkan haberleri yalanladı...

25 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello, 2010 Dünya Kupası Finalleri'nden sonra görevi bırakacağı şeklinde İtalyan basınında çıkan haberleri yalanladı.

İtalyan gazetesi La Republica'da yer alan bir röportajında 2010 Dünya Kupası Finalleri'nin ardından sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalmasına karşın görevini noktalayacağını söylediği iddia edilen İngiltere Teknik Direktörü Fabio Capello, yanlış anlaşıldığını ve böyle bir kararının olmadığını açıkladı.

İngiltere'de yayın yapan The Times Gazetesi'ne konuşan 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "İngiltere'yle olan sözleşmemi tamamlayacağım. Kariyerimi bir dünya kupası kazandıktan sonra noktalamak istediğimi söyledim. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu" dedi.
 
Capello, İtalyan gazetesine verdiği röportajda, İngiltere Premier Lig'deki oyuncuların sadece yüzde 35'inin İngiliz olmasını da eleştirerek, İtalya'da ise bu oranın yüzde 72 olduğunu belirtmişti.

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