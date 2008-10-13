Capello 'baba' rolünde



Daily Mail'in haberine göre, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Fabio Capello, oyuncularını Bernabeu'nun kaba atmosferinden korumak istiyor.



Wembley'de yaptığı hata ile Kazakistan'ın golüne sebep olan Ashley Cole ile alay edilmesi karşısında küplere binen tecrübeli hoca, taraftarlara fırça atmıştı.



Capello, şimdi de Chelsea'li beki Bernabeu'daki olası ırkçı saldırılardan korumak için harekete geçti. İtalyan hoca, daha önce iki kez çalıştırdığı Real Madrid'deki bazı dostlarını kaybedeilir; fakat 11 Şubat'ta oynanacak maçın yerinin değiştirilmesi için girişimlere başladı.



İngiltere, en son 4 yıl evel İspanya'da oynadığında, Cole, Rio Ferdinand, Jermain Defoe, Jermaine Jenas ve Shaun Wright-Phillips gibi birçok futbolcu ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Bunun farkında olan Capello, önceki dönemlerle ilgili dersine iyi çalışmış.



Capello, maçın problem çıkmayacak bir yerde oynanmasını ümit ediyor.



İspanyol Futbol Federasyonu'nun alternatif olarak Nou Camp ve Mestalla'yı düşündüğü bildirildi.



