T24 LogoT24 Logo
Spor

Çapanoğlu dönemi

Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlüğe, Şanlıurfaspor'la yollarını ayıran Mustafa Çağanoğlu getirildi.

17 Ekim 2008 03:00

Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kartalspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör arayışını hızlandıran Adanaspor'un, sezon başından bu yana Şanlıurfaspor'u çalıştıran ve 2 Ekim'de sözleşmesi feshedilen Mustafa Çapanoğlu ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ile el sıkışan Çapanoğlu'nun, 8 Ekim Çarşamba günü takımla birlikte ilk idmanına çıkacağı öğrenildi.

Bu arada takımın genel menajerliğine de Bülent Albayrak'ın getirildiği, mevcut teknik direktör Eyüp Arın'ın ise yeniden altyapı sorumlusu olarak görevine devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24