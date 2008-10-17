Çapanoğlu dönemi

Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kartalspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör arayışını hızlandıran Adanaspor'un, sezon başından bu yana Şanlıurfaspor'u çalıştıran ve 2 Ekim'de sözleşmesi feshedilen Mustafa Çapanoğlu ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.



Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ile el sıkışan Çapanoğlu'nun, 8 Ekim Çarşamba günü takımla birlikte ilk idmanına çıkacağı öğrenildi.



Bu arada takımın genel menajerliğine de Bülent Albayrak'ın getirildiği, mevcut teknik direktör Eyüp Arın'ın ise yeniden altyapı sorumlusu olarak görevine devam edeceği belirtildi.

