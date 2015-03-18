Çapa Tıp'ta yangın çıktı

Çapa'daki hastanenin acil dahiliye bölümünde, evrak deposundaki elektrik panosunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, binanın bir kısmına duman doldu.

Dumandan etkilenmelerinin önlenmesi için hastalar, hastane çalışanları ve itfaiye görevlileri tarafından sedye ve tekerlekli sandalyelerle binanın bahçesine çıkarıldı. Bir süre burada bekletilen hastalar, itfaiyenin duman tahliyesinin ardından tekrar hastaneye taşındı.

Yangın nedeniyle hastanenin acil dahiliye servisinde elektrik kesildi. Ekipler hastaneye tekrar elektrik verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, yangının ilk bulgulara göre elektrik panosundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, yangına erken müdahale edildiği ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Karan, hastaların önlem amaçlı tahliye edildiğini dile getirerek, itfaiyenin çalışmalarının ardından tekrar içeri alındığını aktardı.