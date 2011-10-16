-Çapa: İyi motive olduk ve kazandık ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, sonuca gidebilmeleri için yüzde 100 konsantre olmaları gerektiğini, ancak bu şekilde takımdaki mevcut aksaklıları kapatabildiklerini belirterek, ''Bugün iyi motive olduk ve kazandık'' dedi. Çapa, Antalyaspor karşısında ilk yarıda buldukları gollerle 3-0 kazandıkları Spor Toto Süper Lig maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın iki ekip için de önemli olduğunu kaydederek, ''Lige verilen aradan önce Bursaspor maçında aldığımız ağır yenilgi sonrası bu karşılaşma bizim için daha önemli oldu. Özellikle medyada bizim için karamsar bir tablo çizildi. Sezon başında planlar yapılıyor ve hedefler konuluyor. Her maça elbette kazanmak için çıkıyoruz, ancak biz ekibimizi biliyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Galatasaray, Bursaspor ya da Trabzonspor ile kıyaslanmamalıyız. Böyle düşünülürse stres oluşur ve sıkıntı yaşarız. Hedefler sezon başında belirlenir. Alınan sonuca göre her hafta hedef değişmesi doğru değil. Bu, Türk futbolunu kötüye götürür'' diye konuştu. Karşılaşmanın kendileri için 6 puan değerinde olduğunun söylenebileceğini ifade eden Fuat Çapa, ''Maç öncesi bizim 5, rakibimizin ise 7 puanı vardı. Kazanarak, rakiplerimizden kopmamalıydık. Bunu ilk yarıda bulduğumuz gollerle başardık. Bizim sonuca gidebilmemiz için yüzde 100 konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Yoksa takımdaki mevcut aksaklıkları kapatma şansımız yok. Bugün iyi motive olduk ve kazandık. Doğru zamanlarda goller bulduk. Maçın ikinci yarısında ise pozisyonları cömertçe harcadık. Bu çok tehlikeli'' şeklinde yorum yaptı. -Özdilek'in görüşleri- Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise konuşmasına, iyi mücadele ederek haklı bir galibiyet alan Gençlerbirliği'ni tebrik ederek başladı. ''Bugün 'biz gibi' değildik'' diyen Özdilek, şöyle devam etti: ''Rakip kadar oynamadık. Bu yenilgiyi hak ettik. Futbol ciddi bir eğlencedir. Biz, bugün ciddi olamadık. Böyle olunca da ciddi bir rakibe yenildik. Bu karşılaşmayı unutmalıyız. Zor bir periyoda giriyoruz. Bu maç burada bitti. Cuma günü oynayacağımız Galatasaray maçını düşünmeliyiz. Bu karşılaşmaya kadar istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bu karşılaşmada ise oyun olarak da kötüydük. Bu düşündürücü.'' -Cavcav: ''Tarihi farkı kaçırdık''- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav ise bugün Antalyaspor'u tanıyamadığını dile getirerek, ''Bugün tarihi farkı kaçırdık'' ifadelerini kullandı. Bu maçta Antalyaspor'un galibiyetten çok uzak olduğunu ve kötü oynadığını savunan Cavcav, ''Gençlerbirliği, tarihi fark olacak bir maçtan net bir skorla ayrıldı. Uzun süredir Antalyaspor karşısında galip gelemiyorduk. Oyuncularımı bugün buna son verdikleri için kutluyorum. Önemli bir galibiyet aldık'' şeklinde konuştu.