-Çapa: Bu sezonun sürpriz takımı olacağız ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, bu sezonun sürpriz takımının Gençlerbirliği olacağını söyledi. Çapa, 0-0 tamamlanan Fenerbahçe maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı teknik ekip olarak iki farklı açıdan analiz ettiklerini belirterek, ''Birinci açıdan galibiyet, ikinci açıdan da taktiksel anlamda katettiğimiz yola bakacaktık. Fenerbahçe gibi çok iyi sistemi olan bir takım karşısında futbolcularımızın neler yapabileceğine baktık. Taktiksel anlamda futbolcularımızda yüzde 30-40 gelişme olduğunu gördük'' diye konuştu. Çapa, ilk devre Fenerbahçe'nin etkili gözükmesine rağmen, daha fazla pozisyona giren takımın kendileri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''İlk yarıda Fenerbahçe'ye oranla daha fazla gol pozisyonu bulduk. Rakibimize de fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda rakibimize top oynatmamaktan çok, futbolu güzelleştirmek adına iyi şeyler yaptık. Hem fiziksel hem de taktiksel olarak futbolcularımdan memnunum. Bu sezonun sürpriz takımı Gençlerbirliği olacak demiştim. Sezon sonunda bunu herkes görecek.'' Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise 10 yıldır olduğu gibi Fenerbahçe'nin temel amacının bütün maçları kazanmak olduğunu belirterek, ''Ancak bu maçta bunu başaramadık. Gençlerbirliği, son 2 maçında oyunu bütün olarak görüyor ve topu yere indirerek oynuyor. Ama bizim maçta genel anlamda bizi 2. bölgede durdurarak kontratakla gol bulmaya çalıştılar. Maçın bütününde pozisyon açısından her iki takım da zengin değildi'' dedi. Kocaman, sahanın her bölgesinde, her alanda futbolcularının doğruları yaptığına değinerek, ''Ancak son vuruşlarda sonuca gidemedik. Gol bölgesinde yaşadığımız sıkıntılar, o bölgede çok iyi olmadığımız gerçeğini ortaya çıkarıyor. Devre arasında golcü için girişimlerimiz olacak'' dedi. ''Şiddet yasasının değişmesi takımı nasıl etkiledi?'' sorusuna ise Kocaman, ''Bunun için 'takım hemen olumlu yönde etkilendi' demek doğru olmaz. Ancak sahada bugün futbolcularımın yaptığı güzel şeyler bakımından düşünürsek 'olumlu etkilendiler' demek mümkün'' yanıtını verdi. Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncularından Gökhan Gönül de maçtan iki saat önce aldığı çocuğunun doğum haberine çok sevindiğini, bu nedenle bir an önce çocuğunu kucağına almak için İstanbul'a gitmek istediğini söyledi.