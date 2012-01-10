Cantona, Sarkozy'ye meydan okudu



T24 - Manchester United'ın efsane futbolcusu Eric Cantona, Fransa'da bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak istediğini söyledi. Cantona'nın adaylığını koyabilmesi için Şubat ayının sonuna kadar 500 belediye başkanının imzasını toplaması gerekiyor.



Fransız belediye başkanlarına birer mektup gönderen 45 yaşındaki Cantona, “Genç insanlara çok az fırsat sunulduğunu ve sosyal adaletsizliğin çok fazla, acımasız ve sistematik olduğunu” belirtti.



Cumhurbaşkanlığı adaylarının sayısı, Nisan ayında yapılacak ilk turun ardından ikiye inecek. İki aday arasındaki son seçim ise Mayıs ayında yapılacak.



Seçimlerin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile sosyalist rakibi Francois Hollande arasında geçmesi bekleniyor.





İşi kolay değil



Cantona gerekli olan sayıda imzayı toplamayı başarsa bile, hiçbir partinin desteklemediği bağımsız bir aday olarak ikinci tura kalma ihtimali çok düşük görülüyor.

L’Oreal ve Nike gibi dünyaca ünlü markaların sponsorluğu sayesinde futbol kariyerinden milyonlarca dolar kazanan Cantona, cumhurbaşkanlığı seçimlerine göz dikmeden önce de siyasi eylemlerde bulunmuştu.



Cantona, Aralık 2010’da Fransız halkından tüm bankalardan paralarını çekmelerini istemiş ve küresel mali krizin sorumlusu olarak gördüğü finansal kurumların cezalandırılmasını istemişti. Ancak Fransız halkı Cantona’nın çağrısına kayıtsız kalmış ve basın efsane futbolcunun bu girişimini fiyasko olarak nitelendirmişti.



Cantona, 25 Ocak 1995 tarihinde Crystal Palace ile oynadıkları maçta bir taraftara “kung-fu” tarzı tekme savurarak hafızalara kazınmıştı. Gördüğü kırmızı kartın ardından soyunma odasına yürürken rakip taraftarın sözleriyle kontrolünü kaybeden Cantona, uçan tekmesi yüzünden 20 bin sterlin para cezası almıştı.





