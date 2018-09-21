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Çantasında uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisi, A

21 Eylül 2018 16:30

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisi, A.T.\'nin (27), İstanbul\'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma yaptı. Operasyon düzenleyip, yolda otobüsü durduran ekipler, A.T.\'nin çantasında 310 gram metamfetamin ele geçirdi. A.T., gözaltına alındı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde yaptığı operasyonda, İstanbul\'dan uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Polis ekipleri, operasyon için harekete geçti. A.T.\'nin bulunduğu otobüsü yol üzerinde durduran ekipler, çantasında 310 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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