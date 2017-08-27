Çantadan cüzdanı böyle çaldılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da polisin kendilerini izlediğinden habersiz, mağazada \'perdeleme\' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 Bulgar kadın, operasyonla yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kepez, Muratpaşa ve Konyaaaltı ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, AVM\'lerde önlem aldı. Polis, olayları gerçekleştiren şüphelilerin Bulgar vatandaşı G.A., V.A. ve E.S. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin Antalya\'da kaldıkları oteli belirleyen polis, izlemeye aldı. Taksiye binen şüpheliler, izlendiklerinden habersiz Kepez\'deki bir AVM\'ye girdi. 2 şüpheli, mağaza içinde bir kadın müşterinin etrafını \'perdeleme\' yöntemi ile kapatırken diğer kadın, çanta içinde bulunan cüzdanı aldı. Şüpheliler, alışveriş merkezinden ayrılırken yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesine başvurulan 3 şüphelinin, 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

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