-Çanta gözlük ve elektrikli aletlere ek mali yükümlülük ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Seyahat çantaları, el çantaları, gözlük çerçeveleri, bazı elektrik süpürgeleri, öğütücüler, mikserler ve bilenderlerın ithalatında geçici korunma önlemi kapsamında 200 gün ile 3 yıl arasında ek mali yükümlülük getirildi. Bakanlar Kurulu'nun ''Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararı'', ''Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararı'' ve ''Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararı'', Resmi Gazete'de yayımlandı. Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar, söz konusu aletlerin ithalatına yönelik olarak ek mali yükümlülük şeklinde yürürlükte olan korunma önleminin bitiş tarihinden itibaren uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre, vakumlu elektrik süpürgeleri, öğütücüler, mikserler, bilenderler, et kıyma makineleri, tost makineleri ithalatında azami 200 gün süreyle adet başına 3,75 dolar ile 5,70 dolar geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanacak. Öte yandan bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulanmasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı da açıldı. Bu çerçevede bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı, eşyanın tamamı için toplam 342 bin 437 kilogram olarak belirlendi. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 114 bin 146 kilogramı geçemeyecek. Söz konusu karar 1 Kasım 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında da 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük, 8 Nisan 2011-7 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılan ithalatlarda kilogram başına 2,70 dolar, 8 Nisan 2012-7 Nisan 2013 tarihlerinde kilogram başına 2,60 dolar, 8 Nisan 2013-7 Nisan 2014 tarihleri arasında da kilogram başına 2,50 dolar olacak. Gözlük çerçevelerinin ithalatında da 4 Mart 2014 yılına kadar korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Buna göre, plastik ve diğer maddelerden olan gözlük çerçevelerinin ithalatında ek mali yükümlülük 4 Mart 2012'ye kadar adet başına 2,55 dolar; 5 Mart 2012-4 Mart 2013 yılları arasında adet başına 2,40 dolar, 5 Mart 2013-4 Mart 2014 yılları arasında da adet başına 2,25 dolar olacak.