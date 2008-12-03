Cansuyu kredisine rekor talep

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, istihdam endeksli sıfır faizli cansuyu kredisi için şimdiye kadar 9 bin 530 firmadan 477,6 milyon YTL’lik talep geldiğini bildirdi.



Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, 350 milyon YTL’lik kredi hacmine ulaşması beklenen programın 26 Kasım 2008’de başladığını hatırlattı.



Programa, bugün öğle saatleri itibariyle 9 bin 530 firmadan 477,6 milyon YTL’lik talep geldiğini ifade eden Çağlayan, bütün başvuruların Noter kanalıyla sıra numarasına bağlandığını, 350 milyon YTL’lik kredi hacminin üzerindeki taleplerin yedek olarak kaydedildiğini belirtti.



Bakan Çağlayan, asıl listede yer alıp da herhangi bir nedenle krediye hak kazanamayan işletmelerin yerine müracaat sıra numarasına göre yedek listedekilerin devreye sokulacağını kaydetti.



"Programa KOBİ’lerle imalatçı esnaf ve sanatkarlarımız rekor düzeyde talepte bulunmuştur" diyen Çağlayan, bu nedenle bugün 17.30 itibariyle bütün başvuruların Noter huzurunda kayda alınmasıyla programın sona erdirilmesine karar verildiğini ifade etti.



Taleplerin KOSGEB tarafından değerlendirileceğini hatırlatan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Cari faizlerin yüzde 25’leri geçtiği krediye ulaşmada finans desteği bulunmasında sorun yaşandığı bugünlerde yarattığımız bu kredi hacmi, inanıyorum ki imalatçı esnaf ve sanatkarımızla KOBİ’lerimize cansuyu olacak, bu likidite piyasaya önemli bir canlılık kazandıracaktır.



Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerimizle imalatçı esnaf ve sanatkarlarımızın finansman sorunlarının çözümüne yönelik yeni kredi faiz destek programlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz."



