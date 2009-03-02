Cansuyu başvuruları başladı

Ekonomik krizde ihracatçı KOBİ'lere destek için başlatılan 1 milyar dolarlık cansuyu kredisine başvurular bugün başlıyor.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, kredi destek programı çerçevesinde başvuran ve şartlara uyan her KOBİ'ye 6 ay vadeli vade sonunda defaten ödemeli, 200 bin dolara kadar kredi kullandırılacağını, kredinin faiz oranının ise 6 ay için yüzde 1,18 olacağını belirtti.



İhracat cansuyu kredi desteği programına başvuruların bugün başlayacağını ifade eden Çağlayan, ''Başvurular, hedeflenen 1 milyar dolarlık kredi hacmi kullandırılıncaya kadar devam edecek.



KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ihracatçı KOBİ'ler direkt olarak bu kredi programı için anlaşma yaptığımız 10 bankaya başvurabilecek. Programa, Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, TEB, Şekerbank, Fortisbank, ve HSCB bankaları aracılık edeceklerdir'' bilgisini verdi.

