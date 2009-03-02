T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Cansuyu başvuruları başladı

Ekonomik krizde ihracatçı KOBİ'lere destek için başlatılan 1 milyar dolarlık cansuyu kredisine başvurular bugün başladı.

02 Mart 2009 02:00

Ekonomik krizde ihracatçı KOBİ'lere destek için başlatılan 1 milyar dolarlık cansuyu kredisine başvurular bugün başlıyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, kredi destek programı çerçevesinde başvuran ve şartlara uyan her KOBİ'ye 6 ay vadeli vade sonunda defaten ödemeli, 200 bin dolara kadar kredi kullandırılacağını, kredinin faiz oranının ise 6 ay için yüzde 1,18 olacağını belirtti.

İhracat cansuyu kredi desteği programına başvuruların bugün başlayacağını ifade eden Çağlayan, ''Başvurular, hedeflenen 1 milyar dolarlık kredi hacmi kullandırılıncaya kadar devam edecek.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ihracatçı KOBİ'ler direkt olarak bu kredi programı için anlaşma yaptığımız 10 bankaya başvurabilecek. Programa, Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, TEB, Şekerbank, Fortisbank, ve HSCB bankaları aracılık edeceklerdir'' bilgisini verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24