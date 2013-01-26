Cansız, Şaylemez ve Doğan suikastinin aydınlatılması için yürüyüş yapıldı

PKK ’nın kurucularından Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez cinayetlerinin aydınlatılmasını isteyen kalabalık grup Paris'te eylem yaptı.

Avrupa'nın bir çok ülkesinden katılımın olduğu yürüyüşte, kitle cinayetleri kınayarak faillerinin ortaya çıkartılmasını istedi.

Kürdistan Enformasyon Merkezi'nin bulunduğu Gare du Nord yakınındaki "147, Rue la Fayette"de başlayan yürüyüşte döviz ve semboller ile yürüyen kitle , "Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz", "Sakine, Fidan, Leyla ölümsüzdür", sloganları attı.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamadan sonra eylem sona erdi.