Cansız Oslo görüşmelerine katıldı mı, Hakan Fidan'la Köln'de görüştü mü?

Abdullah Öcalan'ın çözüm için mektup göndereceği isimler arasında adı geçen Sakine Cansız'ın Silvan saldırısıyla kesintiye uğrayan Oslo görüşmelerine katıldığı, kasım ve aralıkta da 'Oslo-Habur' sürecinin tekrar başlatılması için MİT görevlileriyle Köln'de biraraya geldiği iddia edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te infaz edilen PKK'lı Sakine Cansız'ın kesintiye uğrayan Oslo görüşmelerine katıldığı öne sürüldü.

Cansız'ın Oslo sürecinin yeniden başlatılması için Almanya'nın Köln kentinde Milli İstihbarat teşkilatı (MİT) görevlileriyle geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında iki kez biraraya geldiği de iddia edildi.

Çetiner Çetin'in Yeni Şafak'taki haberine göre, Cansız'ın, İmralı'dan kendisine ulaşacak mektubu aldıktan sonra tüm Avrupa'daki PKK unsurlarını bilgilendirmekle görevli olduğu belirtildi.

Oslo-Habur sürecini tekrar başlatmak için MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın daha önce Almanya'da tedavi gören Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'yi ziyaret ettiği günlerde PKK kurucularından Sakine Cansız ile MİT görevlilerinin buluştuğu ifade edildi.

Bu buluşmada Oslo-Habur sürecinin tekrar nasıl başlatılabileceğinin masaya yatırıldığı kaydedildi. Oslo görüşmelerine katılan bir PKK'lının da ölümle tehdit edildiği öğrenildi.



Görüşmesinde o da vardı



Paris'te infaz edilen Sakine Cansız ile ilgili önemli bir ayrıntı da kendisinin silahların bırakılmasına yönelik işletilen Oslo sürecinin bizzat içinde olmasıydı.

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen Hakan Fidan'ın da katıldığı MİT-PKK görüşmelerinde Sakine Cansız'ın iki defa yer aldığı öğrenildi. 1.Oslo ve 4.Oslo görüşmelerinde yer alan Cansız'ın, silahların bırakılması ve PKK'lıların sosyal hayata kazandırılmasından yana olduğu dile getirldi.



Şahin kanat rahatsızdı



Sakine Cansız'dan Kandil'deki barış sürecine ve silah bırakmaya karşı olan grubun rahatsızlık duyduğu öğrenildi. 2010 yılında Bahoz kod adlı Fehman Hüseyin'in kanlı eylemlerinden duyduğu rahatsızlığı açık bir şekilde dile getiren Sakine Cansız'ın Almanya'da ayrıca örgüt üyesi Zübeyir Yılmaz tarafından Kandil'deki şahin kanadın isteği doğrultusunda tehdit edildiği ifade edildi.