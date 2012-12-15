Cansız mankenleri öldürdü sandı, korkup kaçtı

Şanlıurfa'da, yönetimindeki cipin direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, yol kenarındaki ATM cihazına çarptıktan sonra giyim mağazasına girdi. Kazada can kaybı olmazken, vitrinin yıkılmasıyla cipin altında kalan cansız mankenleri gören sürücü, ölüme neden olduğunu sanarak panikle kaçtı.

Ali B., Abide Kavşağı'nda yol yapım çalışması nedeniyle yolun bariyerlerle kapatılmasını fark edemeyince aniden direksiyonunu kırdı. Araç, kaldırım üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM cihazına, ardından bir giyim mağazasına girdi. Mağaza ve araçta hasarın oluştuğu kazada, can kaybı olmadı. Kaza nedeniyle kısa süreli şoka giren Ali B., yıkılan vitrinden düşüp aracın altında ezilen cansız mankenleri gerçek sanıp ölüme neden olduğunu sanarak panikle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik önlemlerini alırken, sürücüyü bulmak için arama yaptı. Polis bir süre sonra cipin sahibi Ali B.'yi gözaltına aldı. Sarayönü Polis Merkezi'ne götürülüp ifadesi alınan Ali B., savcının talimatıyla serbest bırakılırken soruşturma sürdürülüyor.