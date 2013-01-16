Cansız, Doğan ve Söylemez'in cenazeleri Türkiye'de

Paris'te uğradıkları suikast sonucu yaşamlarını yitiren PKK kurucularından Sakine Cansız'ın annesi Zeynep Cansız, "Barış gelsin, artık analar ağlamasın. Barış istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Ben asker ölse de ağlarım, ben anayım. Bu meseleler dursun artık" dedi.

Paris'te uğradıkları suikast sonucu yaşamlarını yitiren PKK kurucularından Sakine Cansız, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in cenazeleri Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris-İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle saat 16.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Cansız, Doğan ve Söylemez'in cenazeleri İstanbul aktarmalı olarak Diyarbakır'a gönderildi.

Uçakta öldürülen 3 kadının aileleri, yakınları ve arkadaşlarının da bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında gazetecilerin aprona çıkarak uçaktan görüntü almasına izin verilmedi.

Cansız, Doğan ve Söylemez'in cenazelerini taşıyan uçak, saat 18.45'te Atatürk Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti. Uçakta, öldürülen 3 kadının aileleri, yakınları ve arkadaşlarının da bulunduğu öğrenildi.

Emniyet güçleri, söz konusu uçağın İstanbul'a iniş saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatatürk Havalimanı'na çıkan yollarda, dış hatlar çevresinde ve apronu gören kısımlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cinayetler protesto edildi

Cenazeleri taşıyan uçak İstanbul'a indiği sırada Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali girişinde toplanan ve Cansız, Doğan ile Söylemez'in fotoğraflarını taşıyan bir grup, olayı lanetleyen sloganlar attı.

Cenazelerle birlikte Fransa'dan gelen Sakine Cansız'ın babası İsmail Cansız, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Ben bir evladımı kaybettim. Ama sizi görünce onu kaybetmediğimi anladım. Görüyorum ki o sizin bağrınızda yaşıyor. Yapılanlara sessiz kalmayacağınıza inanıyorum" dedi.

Paris'te yapılan törene katılan ve ardından cenazelerle birlikte İstanbul'a gelen Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk da "Onlar dünyanın neresinde olursa olsunlar, özgürlüğe ve eşitliğe inandılar, bunun için mücadele ettiler. Onların mücadelesi bizim mücadelemiz. Bu görevi devralıyoruz" şeklinde konuştu.

Gruptakiler, yapılan konuşmaların ardından, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı havalimanından ayrıldı.

'Ben asker ölse de ağlarım'

Anne Cansız, "Artık barış gelsin, artık analar ağlamasın. Barış istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde konuşan Cansız, "Ben asker ölse de ağlarım, ben anayım. Bu meseleler dursun artık" diye konuştu. Eşi İsmail Cansız'la birlikte İstanbul'a hareket edecek olan Zeynep Cansız, "Artık barış istiyoruz. Barış olsun, kızım görmemiş, başkaları görsün" dedi.

Diyarbakır'da da tedbirler alındı

Bu arada Diyarbakır'da düzenlenecek cenaze töreninin huzur içinde gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından da gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, cenaze törenini bakanlıktan takip edecek.

Diyarbakır Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Şahin'i sürekli bilgilendirecek.

Baydemir incelemede bulundu

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, 3 kadının cenaze töreninin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Baydemir ve BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, alanda incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baydemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın yapılacak merasimin; barışa, adalete ve özgürlüğe, suikastın aydınlatılmasına sahip çıkma olduğunu savundu.

Öte yandan, cenaze için aralarında yabancı ajansların da bulunduğu çok sayıda gazeteci Diyarbakır'a geldi.