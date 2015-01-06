'Cansen Başaran Symes, üçüncü kadın TÜSİAD Başkanı olacak'

Habertürk gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, 22 Ocak’ta yapılacak TÜSİAD Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Haluk Dinçer’in aday olmaması durumunda, Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes’ın başkan seçileceğini yazdı.

Serpil Yılmaz, Eczacıbaşı Holding’in patronları Bülent ve Faruk Eczacıbaşı kardeşlerin, TÜSİAD içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerine destek verdiğini ve aynı zamanda Eczacıbaşı Yönetim Kurulu üyesi olan Başaran Symes’ın başkanlığının Erdoğan – TÜSİAD ilişkilerinde “kolaylaştırıcı” olacağını söyledi.

Yılmaz, 2010 yılından beri yönetim kurulunda yer alan en kıdemli başkan yardımcılarından birisi olan Başaran Symes’in başkan seçilmesinin teamüllere de uygun düştüğünü hatırlattı.

Cansen Başaran Symes, seçilmesi halinde, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner’in ardından üçüncü kadın TÜSİAD Başkanı olacak.

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