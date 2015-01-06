T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Cansen Başaran Symes, üçüncü kadın TÜSİAD Başkanı olacak'

Habertürk yazarı Serpil Yılmaz, 22 Ocak’ta yapılacak TÜSİAD Genel Kurulu’yla ilgili önemli bir iddia ortaya attı

06 Ocak 2015 18:16

Habertürk gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, 22 Ocak’ta yapılacak TÜSİAD Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Haluk Dinçer’in aday olmaması durumunda, Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes’ın başkan seçileceğini yazdı.

Serpil Yılmaz, Eczacıbaşı Holding’in patronları Bülent ve Faruk Eczacıbaşı kardeşlerin, TÜSİAD içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerine destek verdiğini ve aynı zamanda Eczacıbaşı Yönetim Kurulu üyesi olan Başaran Symes’ın başkanlığının Erdoğan – TÜSİAD ilişkilerinde “kolaylaştırıcı” olacağını söyledi.

Yılmaz, 2010 yılından beri yönetim kurulunda yer alan en kıdemli başkan yardımcılarından birisi olan Başaran Symes’in başkan seçilmesinin teamüllere de uygun düştüğünü hatırlattı.

Cansen Başaran Symes, seçilmesi halinde, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner’in ardından üçüncü kadın TÜSİAD Başkanı olacak.

Habertürk’te yayımlanan yazıyı okumak için tıklayın

 

ETİKETLER

cansen başaran symestüsiadhaluk dinçergenel kurulbaşkanseçimhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24