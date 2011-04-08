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CANNES'DE NURİ BİLGE CEYLAN'IN YENİ FİLMİ DE ADAY   PARİS (A.A)

08 Nisan 2011 22:46

-CANNES'DE NURİ BİLGE CEYLAN'IN YENİ FİLMİ DE ADAY   PARİS (A.A) - 08.04.2011 - 64. Cannes Film Festivalinde yarışacak filmler, 14 Nisan'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak. Paris'te Intercontinental Otel'de düzenlenecek basın toplantısında, festivalde yarışacak filmlerin dışında, yarışma dışında gösterilecek filmlerin de programı kesinlik kazanacak.  Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu'' bu yılki festivalin yarışma bölümü için aday gösterilen filmler arasında. Yılmaz Erdoğan ve Taner Birsel'in başrollerde yer aldığı filmin çekimleri Keskin'de yapıldı. Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapımı olan ve Eurimages tarafından destelenen film, bir doktor ve bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatıyor. Ceylan, 2008 yılında ''Üç Maymun'' filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Festival, ünlü Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın, "Midnight in Paris" isimli filminin yarışma dışı gösterimiyle 11 Mayıs'ta açılacak. Bu yılki festivalin jüri başkanlığını Robert de Niro yapıyor. Festivalde yarışacak filmler, nisan ayı ortasında açıklanacak. Festival, 22 Mayıs'ta sona erecek.    

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