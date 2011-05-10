Cannes'daki Diana belgeseline isyan!

T24

Prenses Diana'nın geçirdiği kazadan sonra bir paparazzi tarafından çekilen ölüm anı ilk kez bir belgeselle gün ışığına çıkacak.90 dakikalık filmde Dodi ve Diana çiftinin kaza geçirdikleri Paris'teki tünelden çıkarılışları yakın plan siyah beyaz karelerle gösteriliyor.Bu hafta Cannes'da gösterilecek olan 'Unlawful Killing'in arkasında Keith Allen ve Diana ile aynı kazada ölen Dodi Fayed'in babası Mohammed Fayed yer alıyor.'Rahatsız edici' olarak tanımalanan bu karelerde Prenses'in saçları ve yüzünün bir bölümü net bir şekilde görülebiliyor.Fayed ve Allen belgeseli 'çiftin ölümünün gerçek hikayesi' olarak tanımlıyor.Diana'nın bu fotoğrafları dünyada daha önce gösterilse de İngiltere'de hiçbir şekilde yayınlanmamıştı, hatta kaza sonrası jüriye verilen resimler bile mozaiklenmişti."İngiliz avukatlar filmden 87 sahnenin çıkartılmasını istedi" diyen yapımcılar filmin kesilmemesi için filmin önce Fransa'da ardından ABD'de ve sonrasında İngiltere hariç her yerde gösterileceğini açıkladı.