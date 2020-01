'Cannes'da topuklu ayakkabı giymeyen kadınlar festivale alınmadı'

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri kabul edilen 12 günlük Cannes Film Festivali’nde “Carol” filminin dünkü kırmızı halı gösterimine topuklu ayakkabı giymeyen bazı kadınların alınmadığı öne sürüldü.

Birgün'de yer alan habere göre, topuklu ayakkabı giymeyen kadın oyuncular ve davetliler, güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak gösterime alınmadı.

Kadınların gösterime alınmaması ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan festival ekibi, topuklu ayakkabı giyme zorunluluğunun olduğunu kabul etti.

Kadın oyuncu ve davetlilerin topuklu ayakkabı olmadan gösterime alınmamasının üzerine kadınlar sosyal medyada düz tabanlı ayakkabılarının fotoğraflarını (bana düz ayakkabılarınızı gösterin) etiketiyle paylaşmaya başladı.

Bazı paylaşımlar şöyle:

Bashed-up Chelsea boots that have NEVER given me blisters ❤️ #showmeyourflats #cannes @melissacole pic.twitter.com/CWDpHzLgzx