-CANNES WOODY ALLEN'IN FİLMİYLE AÇILDI CANNES (A.A) - 11.05.2011 - 64. Cannes Film Festivali, Woody Allen'ın yönettiği, "Midnight in Paris" adlı filmin, yarışma dışı gösterimiyle bu akşam başladı. Filmde, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi şarkıcı ve eski top model Carla Bruni de rol alıyor. Bruni, dün yaptığı açıklamada, çok istemesine rağmen, ''özel nedenlerden dolayı'' filmin galasına katılamayacağını açıklamıştı. Festival, 22 Mayıs akşamı ödül töreniyle sona erecek. Altın Palmiye'de yarışacak filmler içinde Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi de yer alıyor. Ceylan, son olarak ''Üç Maymun'' filmiyle Cannes Film Festivali'nde ''en iyi yönetmen'' ödülü almıştı. Festivalde, 17 Mayıs günü ünlü Fransız oyuncu Jean-Paul Belmondo için ''özel bir gece'' düzenlenecek. Altın Palmiye'nin onur ödülü bu yıl İtalyan Bernardo Bertolucci'ye verilecek. Brad Pitt, Angelina Jolie, Penelope Cruz, Johnny Depp, Sean Penn, Woody Allen, Faye Dunaway, jüri başkanı Robert de Niro, 60 metre uzunluğundaki ''kırmızı halıya'' çıkacak dünyaca ünlü sinema yıldızları arasında yer alıyor. Festivalin, ''Quinzaine des réalisateurs'' bölümünde yirmi beş, ''la Semaine de la Critique'' bölümünde yedi film yarışırken otuz dört film de yarışma dışı gösterilecek. Altın Palmiye için yirmi filmin yarışacağı festivalde, diğer filmlerin orijinal isimleri ve yönetmenleri şöyle: "Drive" Nicolas Winding Refn, "Habemus Papam" Nanni Moretti, "Hanezu No Tsuki" Naomi Kawase, "Hearat Shulayim" Joseph Cedar, "Ichimei" Takashi Miike, "L'apollonide-Souvenirs de la Maison close" Bertrand Bonello, "La Piel Que Habito" Pedro Almodovar, "La Source des Femmes" Radu Mihaileanu, "Le Gamin au Velo" Jean-Pierre ve Luc Dardenne, "Le Havre", Aki Kaurismaki, "Melancholia" Lars Von Trier, "Michael" Markus Schleinzer, "Pater" Alain Cavalier, "Polisse" Maiwenn, "Sleeping Beauty" Julia Leigh, "The Artist" Michel Hazanavicius, "The Tree of Life" Terrence Malick, "This Must Be The Place" Paolo Sorrentino, "We Need to Talk About Kevin" Lynne Ramsay. Ünlü oyuncu ve yapımcı Robert De Niro'nun başkanı olduğu jüri, Olivier Assayas, Martina Gusman, Mahamat-Saleh Haroun, Jude Law, Nansun, Shi, Uma Thurman, Johnnie To ve Linn Ullmann'dan oluşuyor.