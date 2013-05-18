Cannes Film Festivali'nde silah sesleri!

Fransa'da gerçekleştirilmekte olan 66. Cannes Film Festivali'nde, "Canal +" isimli Fransız kanalının canlı yayınlamakta olduğu "Grand Journal" programı silah sesleriyle kesildi.

Büyük Jüri'de bulunan Christoph Waltz ve Daniel Auteuil'ün de bulunduğu çekim platosunda gerçekleşen olay nedeniyle, program kısa bir müddet kesintiye uğradı.

Çekim alanına yaklaşan bir adamın havaya iki el ateş ettiği, daha sonra polisler tarafından çevresi sarılarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin üzerinde silahın yanı sıra sahte bir el bombası ve bıçak bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrasında programın sunucusu Michel Denisot, konukları Waltz ve Auteuil ile, yerel saatle 20.37'de canlı yayına kaldığı yerden devam etti. Olay yerinde bulunan gazeteci Virginie Sellier, Twitter'da "İzleyiciler çekim platosunda, gazeteciler masaların altındaydı" mesajını paylaştı.