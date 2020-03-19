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Cannes Film Festivali Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Festivalin haziran sonunda yapılması planlanıyor

19 Mart 2020 22:54

Cannes Film Festivali, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle haziran ayının sonuna ertelendi.

Bu yıl Fransa'da 12-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Cannes Film Festivali'nin, dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle haziran ayının sonuna ertelendiği bilirildi.

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yer aldığı festival, tarihi boyunca ertelenmemişti.

Tribeca, SXSW ve Edinburgh dahil olmak üzere diğer birçok film festivali halihazırda iptal edildi ya da ertelendi.

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