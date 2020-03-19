Cannes Film Festivali Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Bu yıl Fransa'da 12-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Cannes Film Festivali'nin, dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle haziran ayının sonuna ertelendiği bilirildi.

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yer aldığı festival, tarihi boyunca ertelenmemişti.

Tribeca, SXSW ve Edinburgh dahil olmak üzere diğer birçok film festivali halihazırda iptal edildi ya da ertelendi.