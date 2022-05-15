Cannes Festivali öncesi film yıldızlarına "hırsızlığa karşı dikkat" uyarısı yapıldı

Cannes Film Festivali öncesinde davetli film yıldızlarına olası hırsızlıklara karşı ekstra önlemli olmaları uyarısı yapıldı.

Fransa’da her yıl düzenlenen prestijli film festivali Cannes Film Festivali’ne günler kala, geçen yıl “True Blood” yıldızı Jodie Turner Smith’in kaldığı odaya yapılan hırsızlığın etkisiyle uyarılar artırıldı.

Cannes’da gerçekleştirilecek festivalde güvenlikten sorumlu olarak İngiliz güvenlik şirketi Westminster Security ile anlaşıldı. Öte yandan hırsızlar için “kazançlı dönem” olduğu düşünülen Cannes Film Festivali’nde otel görevlisi kılığına giren hırsızlar olabileceği uyarısı yapıldı.

Oyuncu Turner Smith, geçen yıl Cannes festivalinde kızıyla dışarıda kahvaltı ederken odasından mücevherleri çalınmıştı. Odaya zorla girilmediği, otel personeli kılığında girildiği anlaşılmıştı.

Westminister Security’nin yöneticisi John Moore “Hırsızlar personelle bağlantı kurarak ünlülerin rezervasyon detaylarına erişebiliyor” dedi.

Bu yıl Cannes Film Festivali, 17-28 Mayıs arasında gerçekleşecek.