Cannes'da kırmızı halı üstünde çıplak protesto

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Cuma günü Cannes Film Festivali'nin 4. gününde bir kadın, kırmızı halıda üzerindekileri çıkararak tek kişilik bir protesto gerçekleştirildi. Protestocunun vücudunun Ukrayna bayrağı renklerine boyandığı ve "Bize tecavüz etmeyi bırakın" yazdığı görüldü.

Aynı zamanda üzerinde kırmızı boya bulunan iç çamaşırı giyen protestocu, slogan atıp kameralara mesajını gösterdikten sonra güvenlik görevlileri tarafından halıdan uzaklaştırıldı.

Eylem, kırmızı halı geçidini geciktirdi. Tilda Swinton ve Idris Elba gibi yıldızlar da George Miller'ın "Three Thousand Years of Longing" filmi için katılımcılar arasındaydı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, geçen ay incelemeler sonucunda Rus askerlerinin işgal edip çekildikleri bölgelerde yüzlerce kişiye cinsel saldırıda bulunduklarının tespit edildiğini ifade etmişti. Zelenski, çocukların da cinsel saldırıya uğradığını belirtti.

Zelenski salı günü Cannes'ın açılış töreninde konuşmuş ve Ukrayna'nın yardım talebini tekrar dile getirmişti.